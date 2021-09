L'info a été révélée en exclusivité par nos confères des Echos ce lundi.

Lassée de voir que la méthode douce ne fonctionne pas, la Commission européenne s'apprête à durcir sa position contre les fabricants de smartphones. Elle va dévoiler ce jeudi un projet de directive qui vise à obliger les Samsung, Huawei et autre Apple à doter leurs appareils vendus en Europe de chargeurs universels et interopérables.

Les équipes de Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur, visent tant les téléphones que les tablettes, les casques audio, les caméras et les enceintes musicales. Le but est que tous ces appareils soient munis au moins d'un port USB-C et qu'ils puissent être utilisés par toutes les marques. Le port USB-C devient majoritaire (il est déjà utilisé, entre autres, par Samsung) et détrône petit à petit l'USB-B.

Avec son système Lightning unique, Apple est clairement dans le collimateur. Le projet, pour des soucis environnementaux, impose aussi de ne plus vendre automatiquement un chargeur avec le téléphone. La Commission vise un vote définitif en 2022 pour une mise en route en 2024.

Lassée de voir que la méthode douce ne fonctionne pas, la Commission européenne s'apprête à durcir sa position contre les fabricants de smartphones. Elle va dévoiler ce jeudi un projet de directive qui vise à obliger les Samsung, Huawei et autre Apple à doter leurs appareils vendus en Europe de chargeurs universels et interopérables. Les équipes de Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur, visent tant les téléphones que les tablettes, les casques audio, les caméras et les enceintes musicales. Le but est que tous ces appareils soient munis au moins d'un port USB-C et qu'ils puissent être utilisés par toutes les marques. Le port USB-C devient majoritaire (il est déjà utilisé, entre autres, par Samsung) et détrône petit à petit l'USB-B. Avec son système Lightning unique, Apple est clairement dans le collimateur. Le projet, pour des soucis environnementaux, impose aussi de ne plus vendre automatiquement un chargeur avec le téléphone. La Commission vise un vote définitif en 2022 pour une mise en route en 2024.