opinion

"La classe moyenne en eaux troubles"

Depuis une dizaine d'années, les alarmes ne cessent de tinter dans nos pays pour signaler la fragilité grandissante de la classe moyenne, cet ensemble des personnes qui perçoivent un revenu compris entre 75% et 200% du " revenu médian ". Dans notre pays, ce vaste groupe est ainsi constitué des personnes qui gagnent entre 17.500 et 44.000 euros par an.