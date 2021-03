La Chine n'a jamais autant compté de milliardaires en dépit de la pandémie qui ébranle l'économie mondiale et le pays surpasse désormais en nombre ses deux poursuivants cumulés dont les Etats-Unis, selon un classement publié mardi.

Premier pays touché fin 2019 par le nouveau coronavirus qui a paralysé son économie, la Chine est aussi le premier à s'en être remis et à avoir retrouvé le chemin de la croissance.

Et malgré des mesures de confinement sans précédent qui ont plombé l'activité début 2020, la Chine a vu l'an dernier le nombre de ses milliardaires en dollars s'étoffer, selon le classement annuel du cabinet Hurun.

Le géant asiatique en compte 253 de plus et domine largement le classement mondial avec désormais 992 super-riches (en incluant Hong Kong).

En nombre, les Etats-Unis sont seconds avec 696 milliardaires mais les trois plus grosses fortunes mondiales restent américaines et française: 197 milliards de dollars pour Elon Musk, le fantasque patron de Tesla, devant Jeff Bezos (Amazon) et Bernard Arnault (LVMH).

L'Inde est le troisième pays au monde à compter le plus grand nombre de milliardaires (177).

L'homme le plus riche de Chine est désormais le discret patron d'un géant de l'eau en bouteille, Zhong Shanshan, qui ne figurait pas au classement des 100 premières fortunes mondiales un an plus tôt. Sa fortune est évaluée à 85 milliards de dollars (70,71 milliards d'euros), après l'entrée en Bourse de sa société Nongfu Spring l'an dernier.

Pour la première fois dans l'histoire du classement Hurun, les plus grosses fortunes de Chine ne sont plus liées à l'immobilier, un secteur sur lequel la croissance du pays a longtemps reposé.

Les patrons de Tencent (internet, jeux vidéo) et de ByteDance (propriétaire notamment de l'appli de vidéos courtes TikTok) sont respectivement second et troisième.

Jack Ma, qui a longtemps occupé la plus haute marche du podium des personnalités les plus riches de Chine, tombe à la quatrième place, avec une fortune estimée à 55 milliards de dollars (45,75 milliards d'euros).

La perte par Jack Ma de sa couronne coïncide avec les déboires de son groupe Alibaba avec les régulateurs chinois.

Fin 2020, Pékin a stoppé net l'entrée en Bourse du géant du paiement Ant Group, filiale d'Alibaba, qui aurait dû être la plus grosse opération de tous les temps.

