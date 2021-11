La Chine a confirmé mercredi qu'elle allait puiser dans ses réserves de pétrole, en collaboration avec d'autres pays, afin de faire baisser les cours de l'or noir.

"La Chine, au regard de ses besoins et de ses conditions actuelles, puisera dans ses réserves nationales de pétrole brut et prendra d'autres mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité du marché", a déclaré devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

M. Zhao n'a pas précisé quand ces prélèvements auraient lieu ni quelle quantité de pétrole Pékin envisageait de mettre sur le marché.

Ses propos font suite aux déclarations du président américain Joe Biden, qui a annoncé mardi une "initiative majeure" pour faire baisser les prix de l'or noir: Washington va mettre en circulation 50 millions de barils prélevés sur ses réserves stratégiques de pétrole, soit la plus importante quantité jamais puisée.

Les États-Unis ont en outre fait savoir que la Chine se joignait à cette initiative, tout comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, mais sans donner davantage de détails sur ce point.

Interrogé, le porte-parole de la diplomatie chinoise n'a pas cité les États-Unis ni d'autres pays participants. Il s'est borné à déclarer avoir pris note des "récentes mesures prises par d'importants pays consommateurs pour maintenir la stabilité du marché".

"La Chine est en communication étroite avec les différentes parties prenantes, y compris les consommateurs et les producteurs de pétrole"

"La Chine, au regard de ses besoins et de ses conditions actuelles, puisera dans ses réserves nationales de pétrole brut et prendra d'autres mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité du marché", a déclaré devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. M. Zhao n'a pas précisé quand ces prélèvements auraient lieu ni quelle quantité de pétrole Pékin envisageait de mettre sur le marché. Ses propos font suite aux déclarations du président américain Joe Biden, qui a annoncé mardi une "initiative majeure" pour faire baisser les prix de l'or noir: Washington va mettre en circulation 50 millions de barils prélevés sur ses réserves stratégiques de pétrole, soit la plus importante quantité jamais puisée. Les États-Unis ont en outre fait savoir que la Chine se joignait à cette initiative, tout comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, mais sans donner davantage de détails sur ce point. Interrogé, le porte-parole de la diplomatie chinoise n'a pas cité les États-Unis ni d'autres pays participants. Il s'est borné à déclarer avoir pris note des "récentes mesures prises par d'importants pays consommateurs pour maintenir la stabilité du marché". "La Chine est en communication étroite avec les différentes parties prenantes, y compris les consommateurs et les producteurs de pétrole"