Ne rien faire, disait un humoriste britannique, n'est vraiment agréable que s'il y a beaucoup de travail en retard. C'est bien vrai. Quel plaisir y a-t-il en effet à retarder un permis de construire s'il s'agit de bloquer un projet quelques jours ? Le vrai délice, c'est de pouvoir geler une initiative pendant 30 ans.

Prenez ainsi le projet du RER, qui devait désengorger Bruxelles et fluidifier le trafic au centre du pays. L'idée date du début des année 1990, un projet sort en 1995 avec des lignes qui doivent être opérationnelles en 2002... Nous voici fin 2019, le RER n'est toujours pas là. Nous apprenons ces derniers jours qu'une des lignes les plus attendues, la 124 qui doit relier Nivelles à Bruxelles, devrait être ouverte en... 2031. Si tout va bien... Car cette ligne qui traverse les trois Régions attend toujours, de la part des autorités régionales flamandes et bruxelloises, le permis qui doit permettre de passer à quatre voies. Les autres lignes du RER ne sont pas vraiment mieux loties : elles ne devraient être terminées, ...