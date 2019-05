La Belgique, pays le plus généreux de l'OCDE en avantages fiscaux pour la R&D

Parmi tous les pays de l'OCDE, la Belgique et la France sont les plus généreux du point de vue des avantages fiscaux octroyés aux entreprises pour la R&D (recherche et développement), indique mardi le Bureau du Plan. En Belgique, le coût budgétaire des avantages fiscaux en % du PIB a augmenté de façon continue pour dépasser celui de la France en 2015 et, en outre, ne semble pas se stabiliser.

© GettyImages