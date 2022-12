Le taux d'emploi a augmenté au troisième trimestre pour atteindre un niveau record. Pour la première fois, la Belgique compte plus de cinq millions de personnes au travail, indique jeudi Statbel.

Après avoir légèrement reculé au deuxième trimestre, le taux d'emploi des 20-64 ans est reparti à la hausse au troisième trimestre et s'élevait à 72,1%, soit le niveau le plus élevé depuis le début des mesures en 1983.

"En termes absolus, cela signifie qu'au troisième trimestre 2022, 4.865.000 personnes âgées de 20 à 64 ans étaient au travail. Si l'on se penche sur la population âgée de 15 ans et plus, il s'agit de 5.010.000 personnes. Pour la première fois, plus de cinq millions de personnes vivant en Belgique sont au travail, en ce compris les jeunes qui exercent un job d'étudiant", constate Statbel.

A un an d'écart, le taux d'emploi augmente au troisième trimestre tant chez les femmes que chez les hommes, chez les 20-54 ans et les 55 ans et plus et chez les personnes à niveau d'instruction moyen et élevé. Le taux d'emploi des personnes à niveau d'instruction faible se stabilise quant à lui à 46%.

Au niveau régional, Bruxelles enregistre une forte hausse du pourcentage de personnes occupées dans la population de 20 à 64 ans, de 62,6% à 65,8%. En Flandre, le taux d'emploi augmente de 76,2% à 76,8% et en Wallonie, on observe une très légère hausse de 65,8% à 65,9%.

Enfin, la proportion de travail temporaire par rapport au nombre total de salariés atteint généralement un pic au troisième trimestre. c'est à nouveau le cas cette année. Au troisième trimestre 2022, 10,3% des salariés avaient un emploi temporaire, contre 11,1% au troisième trimestre 2021. En chiffres absolus, il s'agit au troisième trimestre 2022 de 435.000 salariés sur un total de 4.234.000. Le travail temporaire concerne surtout les jeunes puisque 54,4% des jeunes salariés ont un emploi temporaire.

