C'est la capitale scintillante du jeu d'argent, mais aussi du futur, une fois par an. En janvier, Las Vegas accueille en effet le Consumer Electronics Show (CES), le plus important des salons de l'électronique grand public. L'édition 2023 vient de se refermer et, pour la Belgique, il s'agit d'un excellent cru. Notre pays a décroché un Innovation Champions Award, à l'instar de 11 autres nations parmi les 173 présentes à l'événement. Une récompense qui n'a rien d'un gadget puisqu'elle met un sacré coup de projecteur sur des pays dont les politiques "libèrent l'innovation et donnent du pouvoir aux entrepreneurs qui créent des technologies améliorant la vie de millions de personnes", dixit Gary Shapiro, le CEO de la Consumer Technology Association qui organise l'événement. Pour les 16 entreprises belges qui ont fait le voyage avec l'Agence wallonne pour l'exportation (Awex), ce label est déjà un accélérateur de business. Mais ce sont surtout les rencontres facilitées par le CES qui restent la motivation principale de toute start-up participant au salon de Las Vegas. En quatre jours, plus de 110.000 visiteurs ont arpenté les stands de cette place to be de la tech mondiale, tissant souvent des liens entre les entrepreneurs de différents pays. "Peu de contrats sont signés sur place mais il y a de vrais contacts qui se nouent et qui débouchent sur des partenariats commerciaux, commente Guy Vanpaesshen, business developer pour l'économie digitale à l'Awex. Le CES donne de la visibilité à la Région wallonne, crée du business et de l'emploi. Il y a donc bien un retour sur investissement."Pour cet événement à Las Vegas, l'Awex a déboursé 260.000 euros qui servent surtout à payer les stands (très chers) des entreprises participantes et à intervenir dans les frais de voyage. Des sociétés wallonnes dont les noms semblent toutefois se répéter au fil des années: sur les 16 entreprises présentes à l'édition 2023, la moitié d'entre elles avaient déjà participé au moins une fois au CES. "Ce ne sont pas toujours les mêmes, corrige Guy Vanpaesshen. Toute start-up est la bienvenue, il suffit de s'inscrire sur le site de l'Awex. Mais il est vrai que le CES a une image B to C et peut-être devrions-nous insister davantage sur le fait que l'événement est surtout B to B pour attirer de nouveaux noms."