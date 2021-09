Au deuxième trimestre, le taux d'emplois vacants en Belgique s'établissait à 4,2% soit le deuxième taux le plus élevé de l'Union européenne après la Tchéquie (4,9%), indique jeudi Eurostat, l'office européen de statistique. Les Pays-Bas (3,8%) complètent le trio de tête.

À l'inverse, les taux les plus faibles ont été observés en Grèce (0,3% au premier trimestre de 2021) ainsi qu'en Bulgarie, en Espagne et en Roumanie (0,8% chacune). Pour l'ensemble de l'UE, le taux d'emplois vacants était 2,2% et de 2,3% pour la zone euro.

Le taux d'emplois vacants mesure la proportion de l'ensemble des emplois qui sont vacants.

À l'inverse, les taux les plus faibles ont été observés en Grèce (0,3% au premier trimestre de 2021) ainsi qu'en Bulgarie, en Espagne et en Roumanie (0,8% chacune). Pour l'ensemble de l'UE, le taux d'emplois vacants était 2,2% et de 2,3% pour la zone euro. Le taux d'emplois vacants mesure la proportion de l'ensemble des emplois qui sont vacants.