La Banque nationale de Belgique (BNB) fournira à la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, les données nécessaires en vue de l'élaboration d'une contribution de crise du secteur de l'énergie, ont-ils indiqué vendredi dans une déclaration commune.

"La Banque Nationale mettra à disposition ses connaissances et son savoir-faire en matière de rentabilité des entreprises et d'éventuels profits excessifs du secteur de l'énergie", précise le texte. La ministre écologiste avait demandé en début de semaine à la BNB d'examiner une proposition de contribution de crise à charge des entreprises énergétiques qui voient leurs bénéfices augmenter grâce aux prix élevés de l'énergie, et de voir quelles conditions juridiques doit remplir une telle contribution.

Le vice-gouverneur Steven Vanackere a toutefois estimé vendredi sur la chaîne Canal Z que cela ne relevait pas de leur expertise. "La Banque nationale doit objectiver les données et les mettre à la disposition des politiques. Mais faire des choix en matière de fiscalité n'est ni notre expertise ni notre tâche", a-t-il souligné. Selon le porte-parole de Tinne Van der Straeten, il y a eu un malentendu. Selon lui, Steven Vanackere a réagi à une demande que la ministre n'a jamais formulée. Après concertation avec le cabinet, la Banque nationale nuance désormais sa position. "La Banque nationale mettra à disposition ses vastes connaissances et son savoir-faire. C'était également la demande initiale que la ministre Van der Straeten avait posée", a-t-elle déclaré dans un communiqué commun. ."La Banque nationale objective la discussion et fournit les outils, mais c'est en définitive au gouvernement de prendre les décisions politiques."

