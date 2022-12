La société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale spécialisée dans le soutien aux investisseurs privés, a annoncé jeudi mettre en place un paquet d'aides à destination du secteur privé ukrainien pour un montant de deux milliards de dollars.

Ces aides doivent "répondre aux besoins immédiats du secteur privé, qui a été dévasté par la guerre, et aider à la préparation de la reconstruction", a précisé la SFI dans un communiqué. Le paquet sera financé pour moitié en fonds propre par la SFI, l'autre moitié reposant sur des garanties fournies par des gouvernements donateurs.

Selon les données de la banque centrale ukrainienne, 11% des entreprises ukrainiennes ont dû baisser le rideau depuis le début de l'invasion russe, et la moitié tourne au ralenti. Par ailleurs, cinq millions d'emplois ont été détruits depuis le début du conflit, selon le ministère ukrainien de l'Economie.

"Beaucoup d'entreprises maintiennent les emplois en leur sein, ainsi que les services et biens essentiels mais ont besoin de financement pour poursuivre leurs opérations", a ajouté la SFI. "Soutenir la résistance du secteur privé et renforcer sa capacité est une priorité pour nous. Pouvoir apporter du capital dans une période aussi extraordinaire est essentiel pour maintenir le fonctionnement des entreprises et des services essentiels puis, le moment venu, préparer les efforts massifs de reconstruction", a déclaré le directeur général de la SFI Makhtar Diop, cité dans le communiqué.

La SFI précise par ailleurs avoir signé en début de semaine un accord avec le gouvernement ukrainien afin de lui fournir des conseils stratégiques en vue de la reconstruction de son économie et des réformes de son secteur bancaire.

Depuis le début du conflit, le pays est largement soutenu financièrement par la communauté internationale, au premier rang de laquelle, les Etats-Unis, tant sur le plan militaire que financier. Mardi, les pays donateurs réunis à Paris se sont entendus pour apporter plus d'un milliard d'euros au pays afin de soutenir la population face à l'hiver, alors que les infrastructures sont ravagées par les attaques russes.

Depuis le début du conflit, la Banque mondiale a accordé près de 18 milliards de dollars à l'Ukraine, cette fois à destination du gouvernement, afin de lui permettre de maintenir les services publics essentiels.

