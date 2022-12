Les prix mondiaux des produits alimentaires continuent de se stabiliser en novembre, avec une baisse des prix des céréales liée notamment à la prolongation du corridor maritime en mer Noire, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a très légèrement diminué par rapport à son niveau du mois d'octobre, et "n'est plus que de 0,3% supérieur à son niveau de novembre 2021".

L'indice FAO des prix des céréales a amorcé une baisse de 1,3% en novembre, le blé se repliant de 2,8% et le maïs de 1,7%, "en partie sous l'effet de la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire". L'indice des prix des huiles végétales, à l'inverse, "a augmenté de 2,3% en novembre, mettant fin à sept mois consécutifs de baisse", souligne la FAO, sous l'effet d'une hausse de l'huile de palme et du soja.

