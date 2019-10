La Commission européenne lance un réseau d'innovation centré sur le secteur culturel et créatif. "Les industries culturelles et créatives sont l'argument clé de vente de l'Europe."

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) ambitionne d'étendre ses activités dès 2022 à travers un réseau dédié aux industries culturelles et créatives. L'EIT compte actuellement huit réseaux ou "communautés de l'innovation". Celles-ci concernent notamment les domaines de la vie saine et le vieillissement actif (EIT Health), l'industrie manufacturière européenne (EIT Manufacturing) et les transports urbains intelligents, verts et intégrés (EIT Urban Mobility).

...