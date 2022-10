Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé dimanche le nouveau blocage par la Russie des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

"La décision de la Russie de suspendre sa participation à l'accord sur la mer Noire met en péril la principale voie d'exportation de céréales et d'engrais, indispensables pour faire face à la crise alimentaire mondiale causée par sa guerre contre l'Ukraine", a indiqué le Haut représentant sur Twitter, en exhortant le Kremlin à revenir sur sa décision.

Quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden a jugé "scandaleuse" la décision russe. La Russie a annoncé samedi suspendre sa participation à cet accord après une attaque de drones qui a visé samedi matin la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée.

"Près de neuf millions de tonnes métriques de nourriture ont été exportées par le biais de l'Initiative céréalière de la mer Noire", a rappelé la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. "Il est de la plus haute importance que l'accord négocié par les Nations unies continue à apaiser l'insécurité alimentaire mondiale. Nous exhortons la Russie à soutenir cette initiative vitale."

"La décision de la Russie de suspendre sa participation à l'accord sur la mer Noire met en péril la principale voie d'exportation de céréales et d'engrais, indispensables pour faire face à la crise alimentaire mondiale causée par sa guerre contre l'Ukraine", a indiqué le Haut représentant sur Twitter, en exhortant le Kremlin à revenir sur sa décision. Quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden a jugé "scandaleuse" la décision russe. La Russie a annoncé samedi suspendre sa participation à cet accord après une attaque de drones qui a visé samedi matin la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée. "Près de neuf millions de tonnes métriques de nourriture ont été exportées par le biais de l'Initiative céréalière de la mer Noire", a rappelé la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. "Il est de la plus haute importance que l'accord négocié par les Nations unies continue à apaiser l'insécurité alimentaire mondiale. Nous exhortons la Russie à soutenir cette initiative vitale."