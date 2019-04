L'UE améliore les conditions des congés parentaux

Le Parlement européen a approuvé jeudi un texte destiné à améliorer les conditions des congés parentaux et de paternité dans toute l'Union européenne, qui permettra selon lui de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes.

La directive, adoptée par 490 voix pour, 82 contre et 48 abstentions, établit une norme minimale à l'échelle de l'UE de 10 jours de congé de paternité, accordés aux pères après la naissance de leur enfant et rémunérés à hauteur de la prestation de maladie de l'Etat membre concerné.

Elle établit aussi une période de deux mois de congé parental rémunéré, non transférable entre les parents.

Il reviendra aux Etats membres de fixer le "niveau adéquat de rémunération ou d'allocation" pour cette période minimale, précise le Parlement européen dans un communiqué.

Certains pays font déjà mieux que ces minimas. En France, le congé de paternité est de 11 jours calendaires et le congé parental peut atteindre 3 ans.

"Cette directive apporte une plus grande égalité entre les sexes et une meilleure répartition des responsabilités", a estimé le rapporteur du texte pour le Parlement, le Maltais David Casa (PPE, droite).

Les femmes seront désormais "aidées pour entrer sur le marché du travail et réaliser leur plein potentiel, tandis que les pères joueront un rôle plus important dans l'éducation de leurs enfants", a-t-il ajouté.

C'"est un premier pas vers l'Europe sociale mais le chemin vers l'égalité homme/femme sur l'équilibre vie privée/vie professionnelle est encore long", a pour sa part commenté l'écologiste française Karima Delli.

"Les congés mal ou non payés auront uniquement un effet contre-productif, poussant les personnes, et notamment les femmes, hors du marché du travail ou dans des emplois à temps partiel +non désirés+", a-t-elle ajouté.

Le texte crée par ailleurs un nouveau droit pour les travailleurs en Europe, un "congé d'aidant" de cinq jours par an, pour aider un membre de leur famille ou une personne du même foyer souffrant de problèmes médicaux graves ou d'une incapacité liée à l'âge.

Les Etats membres disposent désormais de trois ans pour se conformer à ces nouvelles règles.