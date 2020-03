Les Etats membres de l'UE ont approuvé mardi l'ouverture des négociations pour intégrer la Macédoine du Nord et, sous conditions, l'Albanie, a annoncé le commissaire européen à l'Élargissement, Oliver Varhelyi, à l'issue d'une réunion en vidéo-conférence avec les ministres européens.

"Je suis très heureux que les États membres de l'UE soient parvenus aujourd'hui à un accord politique sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord", a-t-il déclaré dans un message sur son compte twitter.

"Je félicite de tout coeur ces deux pays. Cela envoie également un message fort et clair aux Balkans occidentaux: votre avenir est dans l'UE", a-t-il ajouté.

Les ministres des Affaires Européennes ont approuvé l'accord trouvé la veille par leurs ambassadeurs à Bruxelles. Mais il ne s'agit que d'un "accord politique", a souligné le commissaire. Il doit encore être entériné par les dirigeants de l'UE lors de leurs sommet virtuel jeudi, puis confirmé par une procédure écrite.

L'accord redonne toutefois espoir aux deux pays candidats. Mais la route sera encore difficile pour l'Albanie car l'Allemagne et les Pays-Bas ont exigé de Tirana des réformes à accomplir avant l'ouverture formelle des négociations.

L'Albanie doit adopter une réforme électorale, assurer un financement transparent des partis politiques et des campagnes électorales.

Elle doit également poursuivre la mise en oeuvre de la réforme judiciaire, notamment en assurant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, et finaliser la mise en place des structures spécialisées dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, précise le projet d'accord.

Ces réformes devront avoir été réalisées avant la conférence intergouvernementale qui lancera officiellement l'ouverture des négociations.

"Le feu vert des Etats membres va alléger l'atmosphère pour le sommet des Balkans prévu début mai à Zagreb, s'il peut se tenir", a commenté un diplomate de haut rang.

Mais le processus d'adhésion va prendre des années pour ces deux pays, a-t-il averti.

