Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réunissent lundi au premier jour d'un sommet ministériel pour tenter de s'entendre sur leurs quotas de coupe de production d'or noir, dans un marché toujours déprimé par la pandémie de coronavirus.

Le début de la réunion est prévu à 13H00 GMT (14H00 à Paris) et se déroulera par visioconférence, comme les précédents points mensuels des ministres cette année.

Les treize membres du cartel seront rejoints le lendemain par leurs dix alliés de l'Opep+, au premier rang desquels la Russie.

L'objectif commun de l'alliance des pays producteurs est de maintenir à flot un marché du brut dévasté par la pandémie de Covid-19 et qui se remet doucement des abîmes dans lesquels avaient plongé les prix à la fin du mois d'avril.

Pour ce faire, le groupe s'astreint à des coupes drastiques dans sa production d'or noir afin de l'adapter à un niveau de demande qui a fondu, un effort pénible pour ses recettes même si ces réductions ont contribué à faire repartir les prix à la hausse.

- possible report de trois à six mois -

Selon l'accord en vigueur décidé en avril, le retrait actuel du marché de 7,7 millions de barils par jour doit être ramené à 5,8 millions à compter de janvier 2021, mais la plupart des observateurs tablent sur un report de trois, voire six mois, la deuxième vague de Covid-19 n'ayant pas à l'époque été anticipée.

Les ministres influents du cartel ont d'ailleurs envoyé ces dernières semaines des signaux en ce sens.

Mais la récente remontée des prix, portée par les annonces de laboratoires pharmaceutiques comme AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ou Moderna à propos d'un prochain vaccin contre le Covid-19, ramène une dose d'incertitude qui n'est pas sans rappeler les précédents sommets.

Le premier sommet de l'année 2020, qui avait eu lieu au siège de l'organisation, en Autriche, avait même tourné au fiasco. Au début du mois de mars, la Russie et l'Arabie saoudite étaient reparties de Vienne dos à dos et s'étaient engagées l'espace d'un mois dans une guerre des prix fratricides.

L'impact des campagnes massives de vaccination, véritable planche de salut pour faire repartir l'activité économique, les déplacements et donc la consommation d'or noir, ne devrait cependant pas se faire sentir avant des mois tandis que l'action du cartel vise a minima le premier, au plus le deuxième trimestre 2021.

Les cours des deux références du brut, le Brent de mer du Nord et le WTI américain, évoluaient lundi matin en baisse, un signe de fébrilité des investisseurs avant la réunion, selon plusieurs analystes. Ils engrangeaient toutefois aux alentours de 25% depuis le début du mois.

