Les mini-Bots... Depuis quelques jours, on ne parle que de cela en Italie. Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, ce ne sont ni des nouveaux héros de la série Transformers, ni des nano-robots révolutionnaires. Les mini-Bots, invention de Claudio Borghi Aquilini, économiste de la Ligue, sont pourtant tout aussi disruptifs, car ils pourraient aider l'Italie à sortir de l'euro. Une idée qui est caressée, on le sait, par la Ligue du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini. Un parti qui est sorti largement renforcé aux dernières élections européennes.

D'abord quelques précisions. Les mini-Bots sont un projet italien d'émission de " bons ordinaires du Trésor " (autrement dit des bons d'Etat). Les coupures seraient de très petites tailles (comprises entre 1 et 500 euros), ne porteraient pas d'intérêt ni d'échéance et seraient émises sous forme physique. Elles seraient imprimées par l'entreprise qui émet des billets de Loto, et ressembleraient de facto à des billets de banque. Et voici quelques jours, le Parlement italien a donné à l'unanimité son feu vert à la création de ce nouvel outil qui serait surtout utilisé comme instrument de paiement et de " consolidation fiscale ".

...