"L'Italie a décidé de sortir des clous imposés par la Commission et de s'asseoir dessus. Mais s'asseoir sur des clous, ça peut faire mal"

Maxime Defays Journaliste

La Commission européenne a depuis quelques mois l'Italie et sa trajectoire budgétaire "explosive" dans le collimateur. L'institution européenne vient d'ailleurs de proposer de placer l'Italie en déficit excessif à cause de sa dette. Tentons d'y voir plus clair avec Philippe Ledent, économiste chez ING Belgique.

© Reuters