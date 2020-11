L'inflation selon l'indice des prix à la consommation s'élève à 0,51% en novembre, indique vendredi l'institut statistique Statbel. Cela signifie que les prix en Belgique étaient 0,51% plus chers qu'à la même période l'an dernier. L'inflation atteint ainsi un niveau similaire à celui du premier confinement au printemps. Elle était ensuite remontée, mais affiche une baisse depuis le mois de septembre.

En octobre, l'inflation atteignait 0,74%, contre 0,90% en septembre et 0,82% en août.

En novembre, les principales hausses de prix concernent les boissons alcoolisées et le gaz naturel. Inversement, les fruits, le gasoil de chauffage, les carburants, la viande, les produits laitiers et les légumes ont exercé un effet baissier sur l'indice.

En octobre, l'inflation atteignait 0,74%, contre 0,90% en septembre et 0,82% en août. En novembre, les principales hausses de prix concernent les boissons alcoolisées et le gaz naturel. Inversement, les fruits, le gasoil de chauffage, les carburants, la viande, les produits laitiers et les légumes ont exercé un effet baissier sur l'indice.