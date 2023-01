Le Bureau du plan prévoit une moyenne de 5,3% en 2023. Le dépassement de l'indice pivot est prévu pour avril.

Le temps d'une inflation record à deux chiffres est-il révolu? Alors que les prix de l'énergie ont entamé une décrue, le Bureau du plan prévoit des chiffes à la baisse: 7,9% en janvier. "Comme déjà anticipé dans les prévisions du mois dernier, l'inflation devrait atteindre 5,3 % sur l'ensemble de 2023", précise le Bureau du plan.

Prévisions d’#inflation jan 2023 – déc 2023: l’inflation baisserait à 7,9% en janvier 2023. Comme déjà anticipé dans les prévisions du mois dernier, l’inflation devrait atteindre 5,3 % sur l’ensemble de 2023.



👉https://t.co/Dwx1Qej3d9 pic.twitter.com/xW8wCm0lEU — Bureau fédéral du Plan (@BFP_BE) January 3, 2023

Les prévisions d'inflation de janvier 2023 à décembre 2023 établies par le Bureau fédéral du Plan se basent sur des observations de Statbel jusqu'au mois de décembre 2022. Ces prévisions prennent en compte les cotations à terme du 29 décembre 2022. Le prix du pétrole serait de 82 dollars le baril en 2023. Et le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,08 dollar pour un euro en 2023.

"Le dépassement de l'indice pivot est prévu pour avril 2023, précise l'institution. Explication: alors que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont fortement baissé ces dernières semaines, l'inflation sous-jacente a davantage progressé que prévu en décembre 2022 Ces deux facteurs se compensant, les prévisions pour l'indice des prix à la consommation et pour l'indice de santé ont à peine été revues."

L'inflation était montée à 12,27% en octobre 2022, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%), selon Statbel. Elle était retombée à 10,35% en décembre. Ce début de l'année metrait un terme aux taux à deux chiffres. Cela étant, l'inflation restera à un niveau relativement élevé durant toute l'année, illustrant sa percée dans toute l'économie.

En Allemagne également, l'inflation s'apaise quelque peu. Le taux officiel de l'Office fédéral de statistiques s'élève à 8.6% décembre 2022. Ce taux était de 10% en novembre et 10,4% en octobre.

Le temps d'une inflation record à deux chiffres est-il révolu? Alors que les prix de l'énergie ont entamé une décrue, le Bureau du plan prévoit des chiffes à la baisse: 7,9% en janvier. "Comme déjà anticipé dans les prévisions du mois dernier, l'inflation devrait atteindre 5,3 % sur l'ensemble de 2023", précise le Bureau du plan.Les prévisions d'inflation de janvier 2023 à décembre 2023 établies par le Bureau fédéral du Plan se basent sur des observations de Statbel jusqu'au mois de décembre 2022. Ces prévisions prennent en compte les cotations à terme du 29 décembre 2022. Le prix du pétrole serait de 82 dollars le baril en 2023. Et le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,08 dollar pour un euro en 2023."Le dépassement de l'indice pivot est prévu pour avril 2023, précise l'institution. Explication: alors que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont fortement baissé ces dernières semaines, l'inflation sous-jacente a davantage progressé que prévu en décembre 2022 Ces deux facteurs se compensant, les prévisions pour l'indice des prix à la consommation et pour l'indice de santé ont à peine été revues."L'inflation était montée à 12,27% en octobre 2022, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%), selon Statbel. Elle était retombée à 10,35% en décembre. Ce début de l'année metrait un terme aux taux à deux chiffres. Cela étant, l'inflation restera à un niveau relativement élevé durant toute l'année, illustrant sa percée dans toute l'économie.En Allemagne également, l'inflation s'apaise quelque peu. Le taux officiel de l'Office fédéral de statistiques s'élève à 8.6% décembre 2022. Ce taux était de 10% en novembre et 10,4% en octobre.