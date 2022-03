L'indexation salariale est le moyen le plus efficace contre la perte du pouvoir d'achat résultant des prix de l'énergie élevés, ressort-il d'une nouvelle enquête de la KU Leuven, citée dans De Morgen, Het Laatste Nieuws et De Standaard lundi.

La facture moyenne était en janvier 226 euros plus élevée. Ce sont surtout les revenus les plus faibles qui sont les plus concernés car ils attribuent en moyenne 11,3% de leur budget total au chauffage et à l'électricité, alors que les hauts revenus n'y consacrent que 3,8%.

Des mesures compensatoires, comme l'indexation des salaires, sont plus profitables pour les revenus élevés que pour les plus faibles

Pour ces derniers, le tarif social est un important amortissement des prix. L'abaissement temporaire de la TVA pour l'électricité est moins efficace et les chèques énergie ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan, selon les chercheurs.

Au total, la perte de pouvoir d'achat est plus importante pour la classe moyenne, car c'est elle qui bénéficie le moins des compensations existantes.

