L'Inde, géant économique d'Asie du Sud

L'Inde, où 900 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir du 11 avril, est la démocratie la plus peuplée du monde.

- Géant économique d'Asie -

Troisième puissance économique d'Asie après la Chine et le Japon, le pays, avec un PIB de 2.597 milliards de dollars en 2017, a supplanté la France comme sixième économie mondiale, derrière le Royaume Uni, a indiqué la Banque mondiale en juillet 2018.

La croissance annuelle devrait culminer à 7,3% en 2019 selon le FMI, un taux inférieur aux 8% nécessaires pour absorber le million d'Indiens entrant chaque mois sur le marché de l'emploi.

Selon des chiffres du ministère des Statistiques révélés par la presse mais non publiés officiellement, le taux de chômage en Inde a atteint 6,1% fin 2018, au plus haut depuis 45 ans.

Le pays compte aussi 22 des 30 villes les plus polluées de la planète, selon Greenpeace.

- Des millions de pauvres -

En dépit de son taux de croissance élevé et malgré des progrès significatifs dans la réduction de l'extrême pauvreté, le nombre de pauvres en Inde est l'un des plus élevés au monde.

Selon les dernières données de la Banque mondiale datant de 2015, 13,4% de la population (176 millions) vit sous le seuil d'extrême pauvreté (1,90 dollar par personne et par jour), contre 46% dans ce cas dans les années 1990.

Et la moitié de la population, soit 659 millions de personnes, vivait en 2015 sous le seuil de pauvreté (3,20 dollars par jour).

- Élan démographique -

Deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde devrait dépasser la Chine (1,4 milliards d'habitants) d'ici 2024, selon les Nations Unies.

Elle compte quelque 270 millions d'enfants entre 5 et 17 ans, soit la plus grande population au monde en âge d'aller à l'école.

La capitale New Delhi ainsi que la mégapole financière de Bombay, sur la côte ouest, abritent chacune environ 20 millions d'habitants.

- Pakistan, frère ennemi -

Majoritairement hindoue, l'Inde est devenue indépendante le 15 août 1947, après deux siècles de domination coloniale britannique.

La partition du sous-continent a dans le même temps donné naissance au Pakistan musulman, contre lequel l'Inde a livré trois guerres.

Dès l'automne 1947, un conflit éclate pour le contrôle du Cachemire, région himalayenne à majorité musulmane, suivi en 1949 d'un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU. Le Cachemire est alors divisé en deux secteurs séparés par une ligne de contrôle.

En août-septembre 1965, une deuxième guerre éclate, suivie d'un nouveau cessez-le-feu. Le conflit au Cachemire s'est par la suite mué en une insurrection séparatiste dans la partie indienne.

En décembre 1971, une nouvelle guerre oppose les deux pays, lorsque l'armée indienne intervient aux côtés d'indépendantistes bangladais au Pakistan oriental. Ce territoire devient le Bangladesh.

Plusieurs épisodes de fortes tensions ont émaillé les relations entre l'Inde et le Pakistan, aujourd'hui tous deux dotés de l'arme nucléaire.

L'Inde a ainsi accusé les services secrets pakistanais d'être impliqués dans la série d'attaques islamistes qui a fait 166 morts à Bombay, en novembre 2008.

- Usine à rêves -

Dépassant Hollywood, l'industrie indienne du cinéma est la plus prolifique au monde. Tournés dans plus de 20 langues, entre 1.500 et 2.000 films sont projetés chaque année dans les salles obscures du pays.

Lancés à l'époque du cinéma muet en 1913, les studios de Bollywood (B pour Bombay) ont fait éclore des superstars telles que Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan et Aamir Khan, dont les films en hindi sont plébiscités par des dizaines de millions de fans.

Au-delà des comédies musicales où l'on chante et l'on danse dans un décor volontiers coloré et fleuri, Bollywood voit ces dernières années l'émergence d'un cinéma questionnant une société indienne en constante mutation.