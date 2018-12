Lire la chronique de Thierry Afschrift Professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Opinion

L'impôt en Belgique: "une législature pour rien"

Les chiffres d'Eurostat sont tombés : en 2017, la Belgique était le deuxième pays le plus taxé d'Europe. Comme l'Europe, empêtrée dans sa doctrine d'Etat providence, est traditionnellement le continent le plus taxé au monde, on peut présumer que la Belgique est aussi le deuxième pays le plus taxé au monde, après la France ultra-étatiste.