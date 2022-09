L'Europe veut plafonner les revenus des producteurs d'énergie

Bruxelles a proposé mercredi de plafonner les revenus des entreprises produisant de l'électricité avec le nucléaire et les renouvelables, et de réclamer une "contribution de solidarité" aux groupes gaziers et pétroliers, afin d'aider ménages et entreprises face à la flambée des factures énergétiques.

Ursula von der Leyen