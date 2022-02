L'Union européenne va également édicter un gel des avoirs sur son territoire à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dans le cadre du nouveau train de sanctions contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon des informations de presse (The Financial Times, The New York Times) confirmées par des sources européennes

.

La Belgique, entre autres, avait plaidé en ce sens. "Si l'on voit les actes terribles qui sont commis en Ukraine, et si l'on écoute le discours de Poutine, il est très clair qu'il est lui-même responsable", a souligné vendredi le chef du gouvernement Alexander De Croo, au lendemain d'un Conseil européen et à quelques minutes d'un sommet de l'OTAN. "Il est logique de geler ses moyens financiers, et il doit donc être sur la liste des sanctions".

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent cet après-midi pour valider le second paquet de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Les sanctions individuelles sont constituées normalement d'un gel des avoirs dans l'Union européenne et d'une interdiction d'y entrer ou d'y transiter. MM Poutine et Lavrov garderaient cependant cette dernière faculté.

