L'Europe s'irrite des relations étroites entre l'Afrique du Sud et la Russie

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exprimé vendredi à Pretoria son irritation à propos des relations étroites entre l'Afrique du Sud et la Russie, en pleine guerre menée par Moscou en Ukraine. Principale puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine et a annoncé qu'elle accueillerait du 17 au 27 février des exercices maritimes conjoints avec la Russie et la Chine.

Josep Borrell.