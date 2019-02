L'Ethiopie, la petite Chine de l'Afrique

Les roses sont à peine écloses. Cueillies voilà quelques heures aux environs d'Addis-Abeba, elles attendent par millions l'avion qui les transportera ce soir vers Liège. Au total, ce sont 184 tonnes de fleurs qui sont acheminées vers l'Europe, chaque nuit, par deux avions-cargos. " On en glisse quelques tonnes de plus dans les vols passagers, direction Paris, Londres, Francfort, Madrid... ", explique Fitsum Seifu, en charge de la logistique. La zone de fret représente l'équivalent de 20 terrains de football, ce qui en fait de loin la plus grande d'Afrique. Elle a été construite en 2017 par Ethiopian Airlines, afin de faire d'Addis-Abeba le principal carrefour aérien entre ce continent et le reste du monde.

