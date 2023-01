L'Etat fédéral a payé, l'an dernier, ses factures un peu plus rapidement que les années précédentes, ressort-il de la réponse du ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V) à une question de la chef de groupe Vooruit Melissa Depraetere.

En 2020, le gouvernement fédéral payait plus de 14% des factures en retard pour toutes sortes de fournitures, travaux et services. En 2021, le chiffre était encore de 5,13 % puis est passé à 3,87% en 2022. Le délai moyen de paiement s'est quant à lui réduit de 27,71 jours à un peu moins de 15 jours au cours de cette période.

Le gouvernement a payé un peu plus de 2.000 euros d'intérêts de retard l'an dernier, contre plus de 5.000 euros en 2020 et 728 euros en 2021.

Selon M. Van Peteghem, le fait que le gouvernement puisse présenter de meilleurs chiffres est dû à l'adaptation du délai de paiement des factures. Depuis mars 2020, celles-ci sont payées immédiatement après approbation, et plus après un délai de trente jours. Le SPF Finances suit cela de près en utilisant différents systèmes de reporting, a déclaré le ministre dans sa réponse à Melissa Depraetere.

En 2020, le gouvernement fédéral payait plus de 14% des factures en retard pour toutes sortes de fournitures, travaux et services. En 2021, le chiffre était encore de 5,13 % puis est passé à 3,87% en 2022. Le délai moyen de paiement s'est quant à lui réduit de 27,71 jours à un peu moins de 15 jours au cours de cette période. Le gouvernement a payé un peu plus de 2.000 euros d'intérêts de retard l'an dernier, contre plus de 5.000 euros en 2020 et 728 euros en 2021. Selon M. Van Peteghem, le fait que le gouvernement puisse présenter de meilleurs chiffres est dû à l'adaptation du délai de paiement des factures. Depuis mars 2020, celles-ci sont payées immédiatement après approbation, et plus après un délai de trente jours. Le SPF Finances suit cela de près en utilisant différents systèmes de reporting, a déclaré le ministre dans sa réponse à Melissa Depraetere.