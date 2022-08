Face à une année marquée par un déficit d'eau record depuis près d'un demi-siècle, une bonne partie de l'Angleterre a été déclarée en état de sècheresse vendredi.

Cette mesure, impliquant au niveau local des mesures qui peuvent aller jusqu'à des restrictions de l'usage de l'eau, est déclarée pour la première fois depuis 2018. Elle concerne de vaste zones incluant Londres, la vallée de la Tamise et une grande partie du sud, du centre et de l'est de l'Angleterre.

Annoncée à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par l'agence environnementale, elle intervient en pleine vague de chaleur au Royaume-Uni, la deuxième de l'été, dans un pays peu habitué aux températures élevées. Selon les scientifiques, ces épisodes vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique.

Une alerte orange "chaleur extrême" est en cours depuis jeudi et jusqu'à vendredi sur la quasi-totalité du sud de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles, selon le prévisionniste britannique Met Office. Si le record absolu de 40,3°C atteint le 20 juillet ne sera pas égalé, des températures allant jusqu'à 35°C sont attendues vendredi, et même 36°C pendant le week-end.

"Les approvisionnements en eau sont sûrs", ont indiqué le ministère et l'agence pour l'Environnement dans un communiqué, précisant que les autorités appellent les compagnies des eaux à "poursuivre leur planification préventive afin de protéger les approvisionnements essentiels en cas d'automne sec". "Nous appelons chacun à gérer la quantité d'eau qu'il utilise en cette période exceptionnellement sèche", a déclaré le directeur exécutif de l'Agence pour l'environnement, Harvey Bradshaw.

L'état de sécheresse déclaré vendredi vise à s'assurer que les compagnies des eaux déploient leurs plans d'urgence pour faire face au manque d'eau, avec notamment des interdictions d'arrosage, de lavage des voitures et de remplissage des piscines pour les particuliers. L'un des opérateurs du réseau de distribution d'eau, Yorkshire Waters, a annoncé une telle mesure à partir du 26 août, rejoignant ainsi plusieurs autres compagnies. Dans le Kent, sur la côte sud-est de la Manche, de telles restrictions sont entrées en vigueur vendredi et Londres doit suivre dans les semaines à venir.

Betteraves rabougries

Certaines compagnies de distribution sont critiquées pour avoir échoué à atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre les fuites. "Des progrès ont été accomplis ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire", a déclaré le régulateur du secteur, Ofwat, exhortant les compagnies des eaux à "réduire les fuites", "améliorer leurs performances environnementales et devenir plus résilientes financièrement" tout en présentant aux consommateurs des "factures abordables" et en les "aidant à réduire leur consommation".

Le Royaume-Uni a connu le mois de juillet le plus sec jamais enregistré dans certaines régions et le premier semestre le plus sec jamais enregistré depuis 1976, l'hiver et le printemps n'ayant pas permis d'apporter les précipitations habituelles. La situation est telle que la source de la Tamise est à sec et le fleuve qui traverse Londres ne commence à couler qu'environ huit kilomètres plus en aval, une situation inédite.

Les incendies de végétation se multiplient, et dans les parcs londoniens comme dans une bonne partie du pays, le vert habituel des pelouses a cédé la place à un jaune paille et un sol poussiéreux.

"Nous sommes mieux préparés que jamais face aux périodes de temps chaud, mais nous continuerons à surveiller étroitement la situation, notamment l'impact sur les agriculteurs et l'environnement, et prendrons si nécessaire des mesures supplémentaires", a assuré le secrétaire d'Etat chargé de l'Eau, Steve Double.

Dans son exploitation agricole du Suffolk, à environ 150 kilomètres de Londres, Andrew Blenkiron a expliqué à l'AFP qu'il a dû arroser "sans doute deux fois plus" les champs de pommes de terre, en raison de "l'incroyable chaleur" et du "vent extrêmement sec". Très fertile tant qu'elle reçoit suffisamment de nutriments et d'eau, la terre n'a reçu en juillet qu'environ 10% des précipitations habituelles, et moins de 50% sur trois mois.

En pleine saison des pommes de terres, l'agriculteur est contraint de laisser les betteraves à sucre livrées à elles-mêmes, au point de présenter un aspect filiforme et rabougri là où elles devraient faire la taille d'un ballon de handball.

Cette mesure, impliquant au niveau local des mesures qui peuvent aller jusqu'à des restrictions de l'usage de l'eau, est déclarée pour la première fois depuis 2018. Elle concerne de vaste zones incluant Londres, la vallée de la Tamise et une grande partie du sud, du centre et de l'est de l'Angleterre.Annoncée à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par l'agence environnementale, elle intervient en pleine vague de chaleur au Royaume-Uni, la deuxième de l'été, dans un pays peu habitué aux températures élevées. Selon les scientifiques, ces épisodes vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique.Une alerte orange "chaleur extrême" est en cours depuis jeudi et jusqu'à vendredi sur la quasi-totalité du sud de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles, selon le prévisionniste britannique Met Office. Si le record absolu de 40,3°C atteint le 20 juillet ne sera pas égalé, des températures allant jusqu'à 35°C sont attendues vendredi, et même 36°C pendant le week-end."Les approvisionnements en eau sont sûrs", ont indiqué le ministère et l'agence pour l'Environnement dans un communiqué, précisant que les autorités appellent les compagnies des eaux à "poursuivre leur planification préventive afin de protéger les approvisionnements essentiels en cas d'automne sec". "Nous appelons chacun à gérer la quantité d'eau qu'il utilise en cette période exceptionnellement sèche", a déclaré le directeur exécutif de l'Agence pour l'environnement, Harvey Bradshaw.L'état de sécheresse déclaré vendredi vise à s'assurer que les compagnies des eaux déploient leurs plans d'urgence pour faire face au manque d'eau, avec notamment des interdictions d'arrosage, de lavage des voitures et de remplissage des piscines pour les particuliers. L'un des opérateurs du réseau de distribution d'eau, Yorkshire Waters, a annoncé une telle mesure à partir du 26 août, rejoignant ainsi plusieurs autres compagnies. Dans le Kent, sur la côte sud-est de la Manche, de telles restrictions sont entrées en vigueur vendredi et Londres doit suivre dans les semaines à venir. Betteraves rabougriesCertaines compagnies de distribution sont critiquées pour avoir échoué à atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre les fuites. "Des progrès ont été accomplis ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire", a déclaré le régulateur du secteur, Ofwat, exhortant les compagnies des eaux à "réduire les fuites", "améliorer leurs performances environnementales et devenir plus résilientes financièrement" tout en présentant aux consommateurs des "factures abordables" et en les "aidant à réduire leur consommation".Le Royaume-Uni a connu le mois de juillet le plus sec jamais enregistré dans certaines régions et le premier semestre le plus sec jamais enregistré depuis 1976, l'hiver et le printemps n'ayant pas permis d'apporter les précipitations habituelles. La situation est telle que la source de la Tamise est à sec et le fleuve qui traverse Londres ne commence à couler qu'environ huit kilomètres plus en aval, une situation inédite.Les incendies de végétation se multiplient, et dans les parcs londoniens comme dans une bonne partie du pays, le vert habituel des pelouses a cédé la place à un jaune paille et un sol poussiéreux. "Nous sommes mieux préparés que jamais face aux périodes de temps chaud, mais nous continuerons à surveiller étroitement la situation, notamment l'impact sur les agriculteurs et l'environnement, et prendrons si nécessaire des mesures supplémentaires", a assuré le secrétaire d'Etat chargé de l'Eau, Steve Double.Dans son exploitation agricole du Suffolk, à environ 150 kilomètres de Londres, Andrew Blenkiron a expliqué à l'AFP qu'il a dû arroser "sans doute deux fois plus" les champs de pommes de terre, en raison de "l'incroyable chaleur" et du "vent extrêmement sec". Très fertile tant qu'elle reçoit suffisamment de nutriments et d'eau, la terre n'a reçu en juillet qu'environ 10% des précipitations habituelles, et moins de 50% sur trois mois.En pleine saison des pommes de terres, l'agriculteur est contraint de laisser les betteraves à sucre livrées à elles-mêmes, au point de présenter un aspect filiforme et rabougri là où elles devraient faire la taille d'un ballon de handball.