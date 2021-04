L'an passé, l'État belge a accéléré le paiement de ses factures à ses fournisseurs, alors qu'il était quelques années auparavant un des plus mauvais payeurs européens, rapporte La Libre Belgique mardi.

En 2017, la Belgique se situait dans le top cinq des pays européens les plus mauvais payeurs. Les données sur les délais de paiement des factures fournies par les membres du gouvernement De Croo, en réponse à une question parlementaire, font apparaître une amélioration de la situation.

Par exemple, pour la chancellerie du Premier ministre, 90,5 % des factures ont été payées dans les temps en 2020, contre 76,8 % en 2019, moins de 70 % en 2018 et 2017, et 84,2 % en 2016.

Aux Affaires étrangères, 95,6 % des factures ont été payées dans le délai imparti en 2020, contre 95 % l'année d'avant et 91 % en 2016. Au service public fédéral (SPF) Bosa (la fonction publique fédérale), 97,5 % des factures ont été réglées dans les temps en 2020, contre 93,8 % deux ans plus tôt. Au SPF Intérieur, on en était à 86 % en 2020, contre 52 % en 2019, 41 % en 2018, ou encore 67 % en 2016.

La situation s'est en revanche dégradée au SPF Justice et à la Défense. À la Justice, 62,7 % des factures ont été payées dans les délais en 2020, contre 66,3 % en 2019 et 65,1 % en 2018, mais 59,1 % en 2017. La Défense, plutôt bonne payeuse, est passée de 96 % des factures réglées dans les temps en 2016 à 87 % en 2019 et 2020.

En mars 2020, suite à la crise sanitaire, le gouvernement Wilmès avait "décidé de modifier les délais de paiement de la plupart des fournisseurs dans la base de données, afin de leur attribuer un délai de paiement de cinq jours ou immédiat plutôt que 30 jours", rappelle le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) dans sa réponse parlementaire. Le but était d'assurer aux fournisseurs une rentrée financière rapide alors qu'ils s'apprêtaient à vivre des mois difficiles à cause du confinement. "Cette mesure a eu un impact très positif sur le délai moyen de paiement", note M. De Croo.

