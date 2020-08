Les châteaux qui bordent l'Escaut deviendront-ils aussi populaires que ceux qui, en France, enchantent les rives de la Loire ? En tout cas, Toerisme Vlaanderen y travaille.

L'organisme régional flamand du tourisme s'apprête à investir quelque sept millions d'euros dans une route des châteaux qui devrait, dès 2022, conduire le visiteur du Steen de Gand à celui d'Anvers avec, en chemin, les châteaux de Laarne (photo), Bornem et Wissekerke. Le premier, dont les origines remontent au 12e siècle, vient d'être restauré. A Bornem, fief des Marnix de Sainte-Aldegonde, les travaux viennent de commencer. Puis viendra le tour du château néogothique de Wissekerke (Kruibeke) dans le parc duquel on peut encore admirer le plus ancien pont suspendu en fer forgé du continent. Wissekerke a longtemps été habité par les Vilain XIIII dont un des membres, Charles, a joué un rôle important dans la création de notre pays. Nouveaux points d'attraction, ces châteaux doivent désengorger les villes d'Anvers et de Gand où, selon certaines projections, la pression touristique deviendra intenable d'ici 10 ans.