L'économie britannique "pas encore prête" à un Brexit sans accord

"Bien que de nombreuses entreprises intensifient leurs préparatifs, l'économie britannique dans son ensemble n'est pas encore prête à une sortie sans accord et sans transition", a déclaré M. Carney lors d'une conférence de presse. Les négociations entre Londres et Bruxelles sur les modalités du Brexit sont bloquées et, théoriquement, le Royaume-Uni pourrait sortir le 29 mars du bloc continental sans accord de transition - un départ abrupt fortement redouté par les milieux d'affaires.

Dans ce contexte, la Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu jeudi en l'état sa politique monétaire et sabré sa prévision de croissance pour 2019, justement en raison des effets négatifs des incertitudes autour du Brexit ainsi que du ralentissement économique mondial. "Le brouillard du Brexit entraîne une volatilité à court terme dans les statistiques économiques et surtout crée une série de tensions pour l'économie, pour les entreprises", a expliqué le gouverneur dont le mandat avait été prolongé jusqu'à début 2020 pour assurer de la stabilité en cette période incertaine. M. Carney ajoute que les enquêtes menées par la BoE montrent que les entreprises craignent une baisse importante de la production, de l'investissement et de l'emploi en cas de Brexit sans accord.

Le gouverneur a en outre estimé qu'un divorce sans concession augmenterait la probabilité de voir l'économie se contracter temporairement. La Banque d'Angleterre n'a eu de cesse ces derniers mois de mettre en garde contre les conséquences du flou entourant le Brexit. Fin novembre, elle avait dévoilé un scénario particulièrement noir en cas d'absence d'accord, qui entraînerait selon elle un effondrement de la livre sterling et un choc énorme sur l'économie.