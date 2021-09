L'économie belge devrait renouer avec son niveau d'avant-crise sanitaire avant la fin de cette année, estime le Bureau fédéral du Plan dans ses dernières prévisions réalisées pour le compte de l'Institut des comptes nationaux (ICN).

La croissance économique atteindrait 5,7% cette année et 3% en 2022. Au cours de ces deux années, l'emploi intérieur progresserait de 73.000 personnes. En parallèle, le nombre de chômeurs devrait diminuer de 25.700 unités en 2021 mais augmenterait de 19.000 l'année suivante.

Pour le CEO de BNB Paribas Fortis: "Les entreprises belges sont extrêmement résilientes"

Quant à l'inflation, qui a bondi ces dernières semaines, alimentée pour partie par la flambée des prix de l'énergie, elle dépasserait 1,9% cette année et 2,1% en 2022, tandis que l'indice santé, lui, augmenterait de respectivement 1,6% et 2,1%. Alors que l'indice pivot a été dépassé en août, il devrait encore l'être en juin 2022.

La croissance économique atteindrait 5,7% cette année et 3% en 2022. Au cours de ces deux années, l'emploi intérieur progresserait de 73.000 personnes. En parallèle, le nombre de chômeurs devrait diminuer de 25.700 unités en 2021 mais augmenterait de 19.000 l'année suivante.Quant à l'inflation, qui a bondi ces dernières semaines, alimentée pour partie par la flambée des prix de l'énergie, elle dépasserait 1,9% cette année et 2,1% en 2022, tandis que l'indice santé, lui, augmenterait de respectivement 1,6% et 2,1%. Alors que l'indice pivot a été dépassé en août, il devrait encore l'être en juin 2022.