L'économie belge devrait croître de 1,3% en 2019

"Après avoir été soutenue en 2017, la croissance de l'économie belge est redevenue plus modeste en 2018. L'expansion de l'économie belge resterait modérée en 2019. Alors que la demande intérieure devrait être soutenue par l'amélioration de la situation du marché du travail et du pouvoir d'achat des ménages, de même que par un certain optimisme des entreprises, la contribution de la demande étrangère serait en revanche réduite en raison d'un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale et du commerce international", détaille l'Ires qui publie ses prévisions dans la revue Regards économiques.

L'emploi, lui, devrait progresser, en termes nets, d'un peu plus de 37.900 unités en 2019 tandis que le nombre de demandeurs d'emploi diminuerait de 15.200 unités. L'inflation générale des prix à la consommation s'élèverait à 1,8% cette année. Quant au déficit budgétaire des administrations publiques, il serait de 1,6% du PIB.