Le chômage à Bruxelles a augmenté de 4,1% en décembre dernier sur base annuelle, contre 2,7% en novembre, indique mercredi Actiris, l'office régional de l'emploi. Fin décembre, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 90.586 chercheurs d'emploi, soit 3.564 personnes de plus qu'en décembre 2019.

Les chiffres continuent donc d'augmenter malgré les mesures comme le chômage temporaire, le droit passerelle ou le moratoire sur les faillites, constate Actiris. Cette hausse est également importante chez les jeunes, principales victimes de la crise du coronavirus à Bruxelles: la Région bruxelloise comptait 9.976 jeunes chercheurs d'emploi à la fin de l'année 2020, 14,4% de plus qu'en décembre 2019. Le chômage était auparavant en diminution continue depuis sept ans pour les jeunes Bruxellois.

En 2020, la Région comptait 88.803 chercheurs d'emploi en moyenne, une augmentation de 0,9% par rapport à 2019 alors que la tendance était à la baisse constante depuis cinq ans.

Le chômage avait d'ailleurs légèrement diminué lors des trois premiers mois de l'année avant d'augmenter sous l'effet de la crise du coronavirus, particulièrement à partir d'août (+2,1%). La progression de 4,1% en décembre représente un pic.

L'augmentation du chômage en Région bruxelloise peut néanmoins être considérée comme "limitée" grâce aux différentes mesures gouvernementales, souligne Actiris. L'office de l'emploi craint cependant que les chiffres ne reflètent que partiellement la réalité car il constate une baisse des inscriptions.

Il prévoit également un accès à l'emploi encore plus difficile pour les jeunes Bruxellois en 2021, en raison de l'arrivée de chercheurs d'emploi plus expérimentés sur le marché du travail.

Actiris a par ailleurs reçu 31.968 offres d'emploi de la part d'employeurs bruxellois l'année dernière, en diminution de 8,8% en comparaison avec 2019.

