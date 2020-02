Le nombre de chômeurs a de nouveau diminué en Wallonie en janvier, tant sur base annuelle que mensuelle, a annoncé mardi le Forem.

Fin janvier 2020, la Wallonie comptait 130.497 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 28.218 jeunes en stage d'insertion professionnelle. A ces personnes, s'ajoutaient 30.610 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 13.476 demandeurs d'emploi inscrits librement, soit un total de 202.801 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI). Ceux-ci représentaient 12,8% de la population active wallonne, contre 13,2% en janvier 2019.

Par rapport à janvier 2019, le nombre de DEI a baissé de 3,2% ou 6.696 personnes. L'ensemble des classes d'âges sont en recul à un an d'écart mais c'est parmi les jeunes que les diminutions sont les plus marquées: -5,0% auprès des jeunes de moins de 25 ans et -7,4% parmi ceux âgés de 25 à moins de 30 ans.

Par rapport à décembre 2019, le nombre de DEI est également en recul, mais moins sensible: -0,7% ou 1.447 personnes de moins en un mois.

