Malgré la situation toujours tendue de son économie face à la crise énergétique, "je suis absolument convaincu que nous n'entrerons pas en récession", a affirmé le chancelier Olaf Scholz au média spécialisé Bloomberg TV.

Le gouvernement tablait, lors de ses prévisions de l'automne 2022, sur une contraction de 0,4% du PIB cette année. De nombreux instituts économiques et experts prévoient, eux aussi, une chute de la richesse produite en 2023, même s'ils misent sur un recul très limité du PIB. "Nous avons montré que nous sommes capables de réagir à des situations très difficiles", a expliqué Olaf Scholz pour soutenir son affirmation. La crise énergétique, causée par la guerre en Ukraine, a bousculé le modèle allemand, basé notamment sur l'importation massive de gaz peu cher venant de Russie.

La guerre a mis fin aux livraisons russes, occasionnant, pendant une partie de l'année, une flambée des prix en Europe. L'inflation s'est envolée, comme les coûts de production de l'industrie, moteur de la croissance allemande, alimentant les craintes d'une crise économique majeure pour le pays. Mais la première économie européenne a résisté mieux que prévu, grâce à une consommation robuste, des aides publiques conséquentes, et d'importantes économies d'énergie dans l'industrie.

Les prix de l'énergie ont aussi baissé ces derniers mois, grâce à un hiver doux en Europe, et aux efforts de Berlin pour accroître son approvisionnement en gaz liquéfié. Résultat: selon l'institut Destatis, la croissance a "stagné" au dernier trimestre 2022, alors que les prévisions d'expert convergeaient vers un recul du PIB cet hiver. "Je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce que nous survivions facilement à une situation où il y aurait un arrêt total de l'approvisionnement en gaz russe à l'Allemagne", s'est félicité M. Scholz.

