Les prix des boissons alcoolisées en Belgique sont en moyenne 6% plus élevés que dans le reste de l'Union européenne, selon les chiffres de l'organisme européenne de statistiques Eurostat.

C'est en Finlande que l'alcool est le plus cher, puisque les consommateurs payent 82% de plus que la moyenne. Suivent l'Irlande (+77%) et la Suède (+52%).

Les prix les plus bas se trouvent en Bulgarie et en Roumanie, où l'on débourse un quart du montant en moins.