Le président américain Donald Trump a salué dimanche le accord commercial signé avec la Chine, le jugeant "bien meilleur" que lui-même ne prévoyait.

"C'est un incroyable succès pour notre pays tout entier", a assuré M. Trump lors d'un meeting à Austin, au Texas, devant l'American Farm Bureau Federation, principal organisation patronale agricole américain.

"Je pense que la Chine fera tout pour prouver que l'accord signé est un bon accord. Il est beaucoup plus important et bien meilleur que celui que je pensais obtenir", a encore dit le président américain.

Ce dernier s'est également félicité du nouveau chapitre ouvert dans les relations de son pays avec la Chine, "les meilleures que nous ayons eues depuis de nombreuses années". "La Chine nous respecte maintenant", a-t-il affirmé.

Les deux pays ont signé mercredi la "phase un" de cet accord commercial, au grand soulagement des marchés financiers, après des mois de friction et de tension commerciales.

Aux termes de cette trêve conclue entre les deux premières puissances économiques mondiales, le géant asiatique s'est engagé à augmenter sur deux ans de 200 milliards de dollars ses importations de produits américains par rapport à 2017.

Donald Trump a toutefois indiqué que les droits de douane frappant plus de 370 milliards de dollars de produits chinois seraient maintenus tant que la phase 2 de l'accord ne serait pas signée.

Celle-ci, qui prévoit de discuter notamment des aides massives que l'Etat chinois consent à ses industries publiques ou de cybercriminalité, s'annonce ardue.

Déclenché en 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées "déloyales", le conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises échangées chaque année.

