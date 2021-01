Kris Peeters, qui était ces derniers mois eurodéputé pour le CD&V, a été officiellement nommé vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), la "banque de l'UE", annonce cette dernière mardi.

Ancien ministre-président flamand et également ancien ministre fédéral dans le gouvernement de Charles Michel, KrisPeeters entame dès ce mardi ses nouvelles fonctions. Il intègre donc le Management Committee ou Comité de direction de la BEI, son organe exécutif, en tant que représentant du Benelux. Le Conseil des gouverneurs de la BEI l'a formellement nommé, après proposition de sa candidature par le gouvernement belge.

Le libéral allemand Werner Hoyer préside la BEI et son Comité de direction, qui compte par ailleurs 8 vice-présidents, chacun représentant une zone géographique. Le Comité de direction supervise collectivement la gestion quotidienne de la BEI et prépare les décisions du Conseil d'administration puis leur exécution. Après le mandat du Néerlandais Pim Van Ballekom, le siège qui devait être occupé par la Belgique au nom du Benelux était vacant depuis plusieurs années.

C'est dans le cadre des marchandages des postes européens et à responsabilités, en marge de la formation du gouvernement De Croo, qu'il avait finalement été décidé d'y placer une personnalité du CD&V.

Kris Peeters sera plus spécifiquement en charge du suivi des dossiers relatifs à la mobilité, la sécurité et la défense, et des opérations dans les pays de la zone ASEAN (Asie du sud-est), indique la BEI mardi. C'est le suppléant Tom Vandenkendelaere qui va succéder à KrisPeeters au Parlement européen, avait annoncé dès octobre le CD&V. KrisPeeters s'est dit "très honoré" de rejoindre la BEI, "certainement dans un moment où la Banque accélère le déploiement de ses efforts de mitigation du changement climatique", communique l'institution. Le mandat de vice-président dure 6 ans.

