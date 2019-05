Karen Nelson-Field, professeure de marketing: "La publicité à la télévision est plus efficace que sur Facebook et sur YouTube"

Alors qu'on a déjà sonné le glas de la publicité télévisée à maintes reprises, une étude à grande échelle souligne son efficacité. "Quand on voit une pub à la télévision, on est plus attentif et on achète plus vite", affirme l'Australienne Karen Nelson-Field, professeure de marketing.

© belgaimage