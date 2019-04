Journalistes? Militants? Ces reporters qui interrogent la profession

Le cas du reporter Gaspard Glanz, interdit par la justice de couvrir les manifestations parisiennes, interroge la profession sur le statut de ces vidéastes et photographes à leur compte, de plus en plus nombreux et souvent en première ligne au plus près des forces de l'ordre.

Gaspard Glanz voit dans son arrestation une forme d'"acharnement politique contre-productif". © BELGAIMAGE