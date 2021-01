Un président des Etats-Unis, JFK a été assassiné, il y a 60 ans, un autre avant lui 60 ans plus tôt, et encore plus tôt Abraham Lincoln a aussi été assassiné. La cérémonie d'investiture de ce mercredi sera donc sous surveillance extrême.

