"Non, cela n'arrive pas qu'aux autres! Le cancer m'a rattrapé, mais je ne compte pas le laisser me dépasser." Jean-Luc Crucke, ancien ministre MR, a diffusé ce jeudi 20 octobre un communiqu de presse à la transparence cash - assez inhabituelle dans le monde politique.

"Comme homme public, je vous dois la transparence et je subirai demain, vendredi, une intervention chirurgicale impérieuse, souligne-t-il. J'ai une totale confiance aux corps médical et infirmier d'Erasme qui me soignent. Je me consacrerai ensuite et pendant un mois à un travail de rétablissement."

Cette mise en retrait fait songer à celle de Sophie Wilmès, ancienne vice-premier ministre MR, qui s'était mise en retrait pour soigner son mari, atteint d'un cancer.

Jean-Luc Crucke ajoute, en fin de communiqué: "J'en sortirai plus déterminé et plus décidé que jamais à me battre pour ce que je considère juste, essentiel et durable!"

Ces derniers jours, il a été question d'un rapprochement entre les partis du centre DéFi et les Engagés, sous la houlette de Jean-Luc Crucke - une démarche démentie par Françoise De Smet, président de DéFI.

