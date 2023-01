Un défaut sur la dette américaine provoquerait "à coup sûr une récession aux Etats-Unis et pourrait entraîner une crise financière mondiale", a prévenu vendredi la ministre américaine des Finances, Janet Yellen, interrogée sur CNN.

La secrétaire au Trésor s'exprimait depuis Dakar (Sénégal), où elle débutait un voyage d'une dizaine de jours sur le continent africain, qui passera également par la Zambie et l'Afrique du Sud. Les Etats-Unis ont atteint vendredi leur plafond d'endettement, fixé par le Congrès à plus de 31.000 milliards de dollars et pour l'heure les élus n'ont pas su se mettre d'accord sur une hausse ou une suspension du plafond. En soit, cet événement n'a rien d'exceptionnel puisque ce plafond a fait l'objet d'une intervention législative à 79 reprises depuis 1960.

Mais la majorité républicaine à la Chambre de représentants veut profiter de ce sujet pour faire pression sur les démocrates afin de baisser un certain nombre de dépenses, notamment celles résultant des programmes mis en place depuis le début du mandat du président Joe Biden, ainsi que les impôts. En cas de défaut américain, "nos coûts d'emprunt augmenteraient et chaque Américain verrait les siens suivre la même tendance".

"Mais plus encore, l'incapacité à réaliser un paiement, qu'il s'agisse de nos obligations en matière de dette, vers les bénéficiaires des dépenses sociales ou nos militaires, provoquerait à coup sûr une récession aux Etats-Unis et pourrait entraîner une crise financière mondiale", a assuré Mme Yellen. "Cela porterait sans aucun doute atteinte au rôle du dollar en tant que monnaie de réserve utilisée dans les transactions partout dans le monde. Beaucoup d'Américains perdraient leur travail", a-t-elle insisté.

Avec le plafond atteint, le Trésor américain ne peut plus emprunter, même à court terme pour des besoins de fonds de roulement et a mis en place une période de suspension d'émission de dette qui durera jusqu'au 5 juin. Des "mesures exceptionnelles" ont également été mises en place, parmi lequel l'arrêt du versement à plusieurs fonds de retraite et de prestations de santé ou d'invalidité des agents publics, des ajustements techniques qui ne sont pas immédiatement nécessaires au paiement des pensions. Ces mesures permettent à l'administration américaine de voir venir mais ne peuvent être que temporaires et, si le Congrès ne parvenait pas à se mettre d'accord, les Etats-Unis pourraient se retrouver à terme en situation de défaut de paiement.

