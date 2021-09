Le ministre-président flamand Jan Jambon demande au gouvernement fédéral de mettre en oeuvre de toute urgence une politique asymétrique du marché du travail, afin que la Flandre puisse élaborer ses propres mesures. "Le gouvernement fédéral doit intervenir. C'est essentiel pour notre prospérité".

M. Jambon a fait son apparition lundi soir à l'événement de la rentrée du Voka, le traditionnel coup d'envoi de l'année politico-économique de l'organisation patronale flamande. Le Voka est préoccupé par la pénurie de main-d'oeuvre en Flandre, qui fait qu'il n'y a pratiquement plus de postes vacants à pourvoir. Selon le président Wouter De Geest, les entrepreneurs sont désormais plus préoccupés par cette question que par la pandémie de coronavirus. M. De Geest a donc plaidé lundi soir pour une politique du marché du travail asymétrique, afin que la Flandre puisse fixer ses propres priorités.

Un plaidoyer que le ministre-président flamand Jan Jambon a volontiers soutenu. "Je demande au gouvernement fédéral de travailler le plus rapidement possible à un exercice asymétrique des compétences en matière de politique du marché du travail. De cette manière, la politique fédérale peut être adaptée à la réalité de la Flandre", a-t-il déclaré devant de nombreux entrepreneurs et politiques à Bruxelles lundi soir.

Le ministre fédéral du travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), organise mardi et mercredi une conférence sur l'emploi, un premier rendez-vous important vers une réforme du marché du travail. Ce mardi, une table ronde avec les ministres régionaux de l'emploi est également à l'ordre du jour.

