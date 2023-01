Quo vadis ? Où vas-tu ? Les Italiens vont découvrir cette année le vrai visage de Giorgia Meloni...

Qui est vraiment Giorgia Meloni? Les Italiens le découvriront en 2023. La première et la plus grande inconnue est de savoir en quoi la nouvelle Première ministre qui a remporté triomphalement les élections générales de septembre croit-elle vraiment.

...

Qui est vraiment Giorgia Meloni? Les Italiens le découvriront en 2023. La première et la plus grande inconnue est de savoir en quoi la nouvelle Première ministre qui a remporté triomphalement les élections générales de septembre croit-elle vraiment. Elle dirige un parti, les Frères d'Italie, dont les origines remontent au néofascisme de l'après-guerre. Il s'agit d'une alliance de droite imprégnée de populisme. Sera-t-elle une sorte de démagogue à la Trump, avec un programme alt right sans équivoque, comme en attestent certains de ses discours par le passé, notamment à l'étranger? Ou sera-t-elle la dirigeante raisonnable, quoique résolument conservatrice, qui s'est alignée sur les partenaires de l'Otan de l'Italie concernant l'Ukraine, qui a demandé conseil à son prédécesseur respecté, Mario Draghi, et qui a plaidé pour une gestion prudente des finances publiques? Mais ce que pense Meloni a-t-il une quelconque importance? Selon certains, les contraintes qui pèsent sur son nouveau gouvernement sont telles qu'elle ne peut aller que dans une seule direction, plutôt conventionnelle. Giorgia Meloni dépend de la bonne volonté de Bruxelles pour le versement de la part de l'Italie dans le fonds de redressement post-pandémie de l'Union, soit 200 milliards d'euros. Elle a besoin de l'approbation des marchés pour éviter le genre de tempête qui a ravagé les finances de la Grande-Bretagne à l'automne. Selon certains, avec d'innombrables dossiers brûlants sur la table (inflation, crise du coût de la vie et guerre aux frontières de l'Union), Meloni serait peu avisée de lancer une guerre culturelle, et encore moins d'imposer le type de restrictions des libertés civiles observées en Pologne et en Hongrie. La pertinence de ce point de vue pourrait dépendre de la réponse à une autre question qui devrait être éclaircie en 2023: combien de temps durera son gouvernement? Au cours des 30 dernières années, la durée moyenne d'un gouvernement italien a été inférieure à 20 mois. Quelle que soit la folie, la médiocrité ou l'indifférence des personnes au pouvoir, il y a une limite à ce qui peut être réalisé dans ce laps de temps. A première vue, le nouveau gouvernement italien présente toutes les caractéristiques d'une vie courte: les Frères, la Ligue du Nord et le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi sont ouvertement en désaccord sur toute une série de sujets, de la Russie à la politique budgétaire. Cependant, la majorité absolue de leur coalition est la première depuis la victoire écrasante de Berlusconi en 2001, victoire qui lui a permis de rester au pouvoir pendant cinq ans. Si Meloni parvient à l'imiter, elle pourrait tôt ou tard se sentir suffisamment libre de contraintes pour abandonner son pragmatisme et expérimenter les politiques annoncées dans ses discours enflammés. En quoi croit-elle vraiment et combien de temps son gouvernement va-t-il durer? John Hooper, correspondant à Rome de "The Economist"