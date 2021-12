Après la perte de 125.000 jobs étudiants au 2e trimestre 2020 lors de la première vague de la pandémie et son confinement, la situation est presque complètement rétablie au 2e trimestre 2021, rapporte La Libre Belgique jeudi citant les statistiques de l'ONSS.

Avec 371.963 postes de travail occupés par des étudiants, on a quasi retrouvé la même situation qu'en avril-juin 2019 (seulement -3 % en comparaison des 376.923 postes alors), largement au-dessus des chiffres du printemps 2020 (252.177 postes). Au 2e trimestre 2021, 21,1 millions d'heures de jobs étudiants ont été prestées. Un peu plus que les 20,17 millions des trois mêmes mois en 2019. La chute de 2020 (15,13 millions d'heures) est oubliée. Mais ces relevés globaux cachent des situations contrastées en fonction des secteurs d'activité. Sans surprise, les activités de service et de soutien aux entreprises (principalement l'intérim) et l'Horeca étaient les principales victimes des paralysies imposées dans certaines branches.