L'inflation sur base annuelle est en recul en mai, à 1,89%, contre 2,08% en avril, a annoncé mardi le SPF Économie.

Sur un an, les produits et services qui ont le plus augmenté sont le gasoil de chauffage (+16,6%), les journaux (+16%), les envois postaux (+12,5%) et les pommes de terre (+11,6%). Dans l'autre sens, les produits et services qui ont le plus diminué sont les fruits de mer frais (-11,2%), les oeufs (-10,7%), le riz (-7,3%) et le poisson et fruits de mer fumés (-5,4%).

Sur la base de l'indice santé, l'inflation s'élève ce mois-ci à 1,78% contre 1,96% en avril et 2,18% en mars. L'indice santé lissé s'élève en mai à 106,74 points. L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 107,20 points, n'est donc pas atteint. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remonte au mois d'août 2018. Quant à l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, elle a atteint 1,49% en mai, contre 1,67% en avril et 1,66% en mars.